L’esterno kosovaro ha recuperato dall’infortunio e può essere schierato dal primo minuto contro il Verona

Mergim Vojvoda è pronto a riprendersi la fascia. L’esterno era rientrato infortunato dal ritiro della sua nazionale a causa di una botta alla caviglia ed era stato costretto a fermarsi per qualche settimana. Ora però il problema sembra ufficialmente alle spalle, vista anche la sua convocazione per il match perso contro la Lazio. Juric ha preferito non rischiarlo, in vista dell’impegno casalingo contro l’Hellas.

Vojvoda punta il Verona, può tornare titolare?

Contro gli uomini di Baroni Vojvoda potrebbe tornare a giocare da titolare. Il kosovaro ha iniziato decisamente con un altro ritmo la nuova stagione di Serie A e si è affermato come il giocatore granata che finora ha percorso più chilometri. Durante il suo infortunio Juric ha mandato in campo Valentino Lazaro, che sì ha fornito prestazioni sufficienti, ma che non ha dimostrato di poter essere ancora un titolare inamovibile. Ecco perché l’allenatore croato potrebbe tornare a puntare su Vojvoda, che prima dei problemi fisici era partito sempre dal primo minuto contro Cagliari, Milan e Genoa. Vojvoda che in campionato non ha ancora trovato la via dell’assist o della rete, al contrario di quanto accaduto in Coppa Italia, in cui è andato a segno contro la FeralpiSalò.