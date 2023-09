I precedenti di Torino-Verona, gara valida per la 7ª giornata di Serie A in programma lunedì alle ore 18:30

Prosegue la preparazione del Torino in vista della gara contro l’Hellas Verona, posticipo della 7ª giornata che si disputerà nel pomeriggio di lunedì 2 ottobre. Gli uomini di Juric cercano il riscatto dopo la sconfitta in casa della Lazio, che ha messo fine alla serie di risultati utili ottenuti contro Genoa, Salernitana e Roma. Momento buio invece per i gialloblù, che dopo un buon avvio di stagione hanno perso tre delle ultime quattro partite e sono alla ricerca di punti per smuovere la classifica. Contro gli scaligeri, tuttavia, il Toro vanta ottimi risultati: in 29 scontri disputati in Serie A il club granata ha ottenuto 11 vittorie, 15 pareggi e solamente 3 sconfitte. Ecco i precedenti tra le due squadre.

Il 5-1 al Delle Alpi

Il 25 novembre 2001 allo Stadio Delle Alpi è andata in scena una delle vittorie più larghe contro il Verona. In quell’occasione furono Lucarelli, Galante, Vergassola e una doppietta di Ferrante a rispondere al gol di Adrian Mutu.

Il rocambolesco 2-2 del 2017

Il 1 ottobre 2017, allo Stadio Olimpico Grande Torino, i granata subirono un pareggio beffa sul finale di gara. Alle iniziali reti di Iago Falque e Niang, che portarono il Toro sul 2-0, risposero Kean all’89’ e Pazzini al secondo minuto di recupero.

L’ultima vittoria

Dopo un lunghissimo digiuno casalingo di vittore contro il Verona (l’ultima risaliva addirittura alla stagione 2001), Tommaso Pobega ha restituito i tre punti al Toro il 19 dicembre 2021. L’attuale centrocampista del Milan ha realizzato il gol vittoria dopo l’espulsione di Magnani.