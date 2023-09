Arrivato a Torino in estate dall’Atalanta, Brandon Soppy non ha ancora trovato grande spazio nella rosa granata

Brandon Soppy non ha ancora convinto Juric. Arrivato in estate dall’Atalanta come un papabile titolare, il francese ha giocato solo 35 minuti in campionato. L’esterno ha esordito nella grande vittoria di Salerno, giocando gli ultimi 20 minuti di gara. Contro Genoa e Roma è invece rimasto in panchina, per poi entrare nell’ultimo quarto d’ora contro la Lazio al posto di Bellanova. Un minutaggio piuttosto esiguo per un giocatore che in nerazzurro aveva trovato una certa continuità e a cui Gasperini aveva spesso affidato le fasce.

La crescita di Bellanova è un fattore

Uno dei motivi per il quale Soppy ha giocato poco è stato sicuramente il cambio di passo di Raoul Bellanova. Dopo un inizio di stagione in cui non ha brillato, l’ex Inter ha trovato pian piano la giusta condizione e le sue prestazioni sono migliorate (almeno fino alla gara contro la Lazio). “So che c’è tanta concorrenza, come accade nei grandi club. Chi sarà il migliore giocherà”, aveva detto Soppy nel corso della sua conferenza stampa di presentazione. Il giocatore, dunque, è consapevole di essere indietro nelle gerarchie di Ivan Juric e dovrà sfruttare al massimo le occasioni che il tecnico croato gli concederà.