Al 6′ del secondo tempo di Torino-Inter, Koffi Djidji è stato costretto a uscire a causa di un problema muscolare

La prima sostituzione effettuata da Ivan Juric in Torino-Inter non è stata per scelta tecnica ma a causa di un infortunio: a essere costretto ad alzare bandiera bianca è stato Koffi Djidji che, al 6′ della ripresa, ha accusato un problema muscolare alla coscia destra. Il difensore è tornato in panchina zoppicante mentre al suo posto è entrato Armando Izzo. Nei prossimi giorni verrà sottoposto a specifici esami per valutare al meglio la reale entità dell’infortunio.