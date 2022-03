Pietro Pellegri, assente contro l’Inter, ha riportato una contusione al ginocchio sinistro: gli esami diranno di più sulle sue condizioni

C’è preoccupazione in casa Torino per le condizioni di Pietro Pellegri: l’attaccante, neanche convocato per la partita contro l’Inter, ha subito una contusione al ginocchio sinistro. Le sue condizioni dovranno essere meglio valutate con nuovi esami: Ivan Juric spera che l’infortunio non si riveli particolarmente grave e che il centravanti, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Monaco, possa tornare al più presto a disposizione.