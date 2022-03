Il commento dell’ex arbitro Paolo Casarin sul rigore negato ai granata dopo il fallo di Ranocchia su Belotti in Torino-Inter

Non le manda a dire Paolo Casarin, indignato dopo l’episodio più controverso di Torino-Inter. Il rigore negato a Belotti su un fallo in ritardo di Ranocchia resta un mistero per l’ex arbitro, che a Radio Anch’io Sport ha espresso tutto il suo disappunto nei confronti della scelta di Guida: “Il fallo di Ranocchia su Belotti è chiaro ed evidente. Il rigore non dato al Torino lo avrebbe visto anche un bambino di 2 anni. A due metri anche un bambino lo vede, quel rigore, non occorre essere arbitri internazionali”, questo quanto riportato da Gazzetta.

Casarin: “Il Var non può mettersi da parte e non intervenire”

Continua Casarin: “I due direttori di gara arbitrano da soli. Se il principale prende una decisione clamorosamente sbagliata e l’altro non interviene, bisogna prendere provvedimenti. Il Var non può mettersi da parte e non intervenire. Questo è il vero fallimento di questo sistema. L’arbitro da sempre ha dei problemi perché non può rivedere l’azione. Il Var è stato fatto per permettergli di rivedere l’azione. Quindi deve essere modesto, umile e pensare che può anche sbagliare. Tanti protocolli inutili sono stati fatti per complicare la vita. Il calcio è una cosa semplice. Gli arbitri devono essere chiari. Se per caso sei coperto devi sapere che ce n’è un altro, e quest’altro deve andare in soccorso. Il Var è un soccorso, non è un ente burocratico che funziona su un protocollo fatto da gente che inizialmente non voleva il var e che quindi ha creato un protocollo banale“.