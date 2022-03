Il portiere si è fermato durante l’allenamento: gli esami hanno evidenziato una distrazione capsulare

Vanja Milinkovic-Savic si è infortunato alla mano: per il portiere si tratta di distrazione capsulare del primo dito della mano sinistra, da rivalutare nei prossimi giorni. Il club, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato l’esito degli accertamenti strumentali: l’estremo difensore non sarà quindi convocabile per la sfida di domenica a Bologna.