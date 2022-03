Escluso contro il Cagliari, Singo spera di tornare titolare a Bologna: ma Juric deve gestire i suoi problemi di pubalgia

Wilfried Singo spera che, a Bologna, Ivan Juric gli conceda più dei venti minuti che ha giocato contro il Cagliari. Domenica scorsa, l’esterno era stato escluso dai titolari. Aveva giocato Ansaldi, al suo posto, tra la sorpresa di tanti. Il numero 17 granata attraversa, però, un periodo poco brillante. Le sue prestazioni sono spesso state altalenanti, nelle ultime partite. Una possibile spiegazione sta nei problemi ricorrenti di pubalgia di cui Singo soffre da diverse settimane.

Le analogie con Djidji

Come anticipato da Tuttosport, non si tratta di un problema invalidante, per il momento, tanto è vero che quella della sfida contro il Cagliari era la prima esclusione dall’undici titolare del 2022 e l’ivoriano era poi entrato nel secondo tempo. Se mai di un acciacco che, di tanto in tanto, si fa più fastidioso e che dunque va gestito con attenzione dallo staff tecnico e sanitario. La vicenda ricorda quella analoga di Djidji, che per qualche tempo ha patito ricorrenti infiammazioni nella zona del pube: il centrale è stato addirittura costretto a saltare tre partite, poi però è tornato a giocare con continuità. Singo spera che uno stop non sia necessario. Juric dovrà continuare a gestirlo senza forzare.