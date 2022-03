Pellegri si prepara alla partita contro il Bologna, squadra guidata dal papà della sua fidanzata Viktorija Mihajlovic

Pietro Pellegri, come tutto il Toro, è concentrato sulla partita in programma domenica pomeriggio contro il Bologna. Per l’attaccante classe 2001 non sarà un partita come tutte le altre perché l’allenatore della squadra emiliana è Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo è il papà di Viktorija, la fidanzata dell’attaccante granata che qualche anno fa insieme alla sorella Virgina aveva partecipato all’Isola dei famosi”. I due sono fidanzati da più di un anno e la figlia del tecnico serbo è tornata a frequentare Torino per amore, dopo averlo già fatto molte volte quando suo papà allenava i granata, avventura durata dal 2016 al 2018.

Sfida tra… consuoceri

Tra l’altro domenica Mihajlovic si ritroverà contro anche il papà del fidanzato della sua primogenita. Infatti Marco, il papà del numero 64 granata, è il team manager del Toro dalla scorsa estate. Ma poi sul campo tutti questi legami non conteranno perché Bologna e Toro si daranno battaglia per portare a casa un risultato, con i granata che non vincono ormai da troppo tempo.