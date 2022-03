Il Torino nell’ultimo periodo ha registrato un calo sia dal punto delle prestazioni che dei risultati, ma la classifica sorride

La squadra guidata da Ivan Juric, dopo un’ottima prima parte della stagione, sta attraversando un periodo particolarmente complicato. Il Torino nelle ultime 5 gare di campionato ha raccolto 3 sconfitte e 2 pareggi. Un calo da parte dei granata non solo dal punto di vista dei risultati, con la vittoria che manca dallo scorso 15 gennaio quando i granata sconfissero la Sampdoria, ma anche sotto il punto di vista delle prestazioni. Di sicuro la partita migliore da parte dei granata è stata quella contro la Juve con il Toro che, dopo essere passato in svantaggio con la rete di De Ligt, è riuscito ad agguantare il pareggio grazie a Belotti. Le altre partite sono state decisamente particolarmente negative ma a poter far sorridere la squadra è la classifica, con i granata che hanno raccolto ben 10 punti in più rispetto ad un anno fa. Dopo 26 partite – che il Toro giocò nella passata stagione a cavallo tra 27^ e 28^ giornata, dopo il recupero vinto contro il Sassuolo -, la squadra allenata da Nicola e prima da Giampaolo aveva raggranellato appena 23 punti. Ovviamente questo dato non basta ad accontentare Juric, e alzare sempre di più l’asticella senza accontentarsi mai rimane l’obiettivo.

Toro: dopo due anni sei molto distante dalla zona retrocessione

Senza alcuna ombra di dubbio il Toro, grazie al grande lavoro di Juric e di tutto il suo staff, ha fatto dei notevoli passi in avanti. I granata, dopo due anni passati a lottare per non retrocedere in Serie B fino alle ultime giornate di campionato, oggi si trovano a + 11 punti dalla zona retrocessione. Inoltre Juric è riuscito a rivitalizzare diversi giocatori e lanciare molti giovani. Un fatto che non stupisce più di tanto perché il tecnico croato era riuscito a fare la stessa cosa nella sua esperienza all’Hellas Verona. Ora l’obiettivo per il Toro deve essere tornare sul cammino tracciato fino ad oggi e contro il Bologna i granata dovranno assolutamente scendere in campo con il coltello tra i denti per cercare di tornare alla vittoria. Anche perché, in caso di sconfitta, il Toro verrebbe superato in classifica proprio dalla squadra emiliana. Juric non vuole assolutamente che accada. Tornare a vincere sarebbe fondamentale anche per il morale della squadra.