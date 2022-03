Brekalo a sinistra è una certezza. E Pobega, febbre permettendo, può di nuovo essere schierato dietro la punta

Se le fasce sono il motore del gioco di Ivan Juric, il quadrilatero formato dagli interni di centrocampo e dai trequartisti è il cervello, quello in grado di trasformare l’energia in invenzioni (e gol). Aver perso il neurone più fine, quello di Dennis Praet (infortunatosi prima del Venezia), è stato un colpo dal quale il Torino ancora non si è ripreso: costringe a rivedere gli equilibri, a vagliare le diverse alternative talvolta fallendo. Anche contro il Cagliari, la soluzione offensivista, con la coppia croata formata da Pjaca e Brekalo, non ha dato né spunti né imprevedibilità. Brekalo, a destra, perde di verve e centralità; Pjaca, invece, sta confermando di partita in partita di essere in un momento di calo.

Pobega può essere un punto fermo… in due ruoli!

E quindi? Juric sta cercando di risolvere il rebus, al Filadelfia, mentre prepara la partita contro il Bologna trovando conforto nel ritorno di Mandragora a centrocampo. Tutto, o quasi, ruota attorno a Tommaso Pobega. Il 4 permetterebbe a Lukic di tirare il fiato, se venisse schierato in mezzo, ma potrebbe dare anche un buon impatto sulla trequarti. Dinamismo, grinta e propensione all’inserimento, sono queste le armi con cui sta dando forza alla propria candidatura. Se venisse schierato nel ruolo che fu di Praet, Brekalo potrebbe tornare a sinistra e Pjaca inizierebbe dalla panchina, con la prospettiva di entrare a partita in corso e la speranza che, con un minutaggio ridotto, riesca a incidere di più.

La sensazione, ad oggi, è che Pobega sia considerabile un punto fermo dell’undici anti-Bologna, così come Mandragora e Brekalo. È da vedere solo la posizione in cui verrà schierato, nel quadrilatero che è il cervello del Toro. Ci sono ancora alcune ore, preziose, di lavoro, per deciderlo.