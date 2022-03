Milinkovic-Savic fermato da un infortunio: così i due portieri si giocheranno la chance di essere chiamati in causa a Bologna

Chissà se Luca Gemello, martedì scorso scrivendo quel post Instagram, già sapeva di poter avere una chance, domenica contro il Bologna. Di certo l’uscita di scena, temporanea, di Vanja Milinkovic-Savic spalanca la porta granata a uno degli altri due portieri. Il secondo del serbo sulla carta è Berisha, già tra i pali in Coppa Italia (unica apparizione stagionale) e alle sue spalle c’è proprio Gemello, che ha approfittato rispettivamente dell’assenza per Covid del serbo e dell’infortunio dell’ex Spal per conquistare il posto da titolare contro la Fiorentina, oltretutto ultimo clean sheet.

Gemello: due mesi fa l’esordio con la Fiorentina

Gemello ha dato garanzie: la partita con la Fiorentina è stata a senso unico, è vero, ma il classe 2000 si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Ventidue anni a luglio, una carriera davanti a sé: potrebbe di nuovo avere l’occasione di difendere i pali granata, in un momento della stagione in cui le gerarchie non sono le stesse di qualche mese fa. Nel frattempo l’ex Primavera si è fatto conoscere da Juric (che ne ha apprezzato l’approccio al lavoro) e dal suo staff, motivo per cui quello che l’allenatore ha sul portiere è più di un dubbio.

Perché se è vero che Berisha è un giocatore che ha grande esperienza in Serie A (e che resta il vice Milinkovic-Savic, fino a che almeno Juric non dirà il contrario), Gemello parte alla pari col compagno: il tecnico scioglierà le riserve probabilmente tra oggi e domani e in quel caso saranno più chiare anche le strategie del club.