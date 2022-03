Juric in occasione della serata di presentazione del “Torneo Amici dei bambini” ha parlato di Milinkovic-Savic

Ivan Juric ha partecipato alla serata di presentazione del “Torneo Amici dei bambini” che si svolgerà a Milano tra aprile e giugno ed avrà come protagonisti gli esordienti 2009. In questa occasione il tecnico croato ha ricevuto il “Premio Amico dei bambini… Un esempio per loro”. Juric in questa occasione ha rilasciato anche qualche dichiarazione soffermandosi in maniera particolare a parlare di Milinkovic-Savic, che ha rimediato un infortunio alla mano ed è in forse per la partita contro il Bologna. Il tecnico del Toro ha dichiarato: “I miei maestri sono stati mio padre per quanto riguarda la mia vita e Gasperini nel mondo dello sport. Milinkovic-Savic? Ha sbagliato, ma occorre avere fiducia in chi sbaglia e quindi si crede in lui, bisogna insistere. Poi tutta la squadra deve divertirsi, è questo il segreto. Il talento si può costruire, conta la volontà di migliorarsi”. Dunque parole di fiducia da parte di Juric nei confronti del suo portiere che deve ritrovarsi dopo diverse prestazioni deludenti.