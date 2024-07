Il difensore è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema muscolare, al suo posto è entrato Dellavalle

Non è iniziata nel migliore dei modi l’amichevole del Torino contro la Virtus Entella. Il difensore, dopo pochi minuti, è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema muscolare che lo staff medico dovrà ora valutare. Al suo posto è entrato Alessandro Dellavalle, che ha preso la posizione in campo del numero 5 come braccetto di sinistra della difesa a tre.