Nella giornata di ieri, il Torino ha esordito in amichevole contro la Virtus Verona: Saul Coco è partito titolare e ha fatto bene

Dopo il ritrovo al Filadelfia e il ritiro di Pinzolo da poco iniziato, la stagione del Torino è entrata nel vivo. Nella giornata di ieri, alle ore 17:00, c’è stata la prima amichevole stagionale, vinta per 2-1 contro la Virtus Verona. Saul Coco, nuovo difensore del Torino arrivato dal Las Palmas in settimana, è partito titolare. Classe 1999, di piede destro, è lui il sostituto di Buongiorno. Nonostante la sua prova positiva, a fine primo tempo i granata erano sotto per 1-0. Poi nel secondo tempo, grazie ai giovani, la partita è stata ribaltata con le reti di Karamoh e Njie. Per Coco, al centro del progetto Toro, subito un’occasione da titolare.

La sua partita

Coco è partito titolare, al centro della difesa a 3 (Vanoli ha schierato un 3-5-2). Affiancato da Vojvoda a destra e Masina (uscito dopo soli 13 minuti, al suo posto Dellavalle). Nella sua prima uscita con la maglia del Toro, ha fatto valere il fisico. Per lui tanti anticipi e tante letture corrette. In fase di impostazione inoltre, non ha commesso errori. All’11’ ha anche preso campo e provato il tiro da fuori. Le qualità ci sono eccome e l’esperienza non manca. Certo, i meccanismi sono ancora da implementare. Sul gol di Ojeh, ha scalato male Vojvoda in fase difensiva. Poi Vanja ci ha messo del suo. Una buona prima prova per lui. Schuurs è rimasto a Torino e preoccupa, Sazonov non ha preso parte alla prima amichevole: Coco è pronto a prendersi il Toro.

Un ragazzo serio

Oltre al Coco giocatore, il numero 23 è anche una grande e bella persona. Ha avuto un passato difficile, dal quale si è rialzato alla grande. Vagnati anche ha elogiato le sua qualità umane. Masina, al termine della partita contro la Virtus Verona, ha detto: “Saul è mio compagno di camera, si è adeguato a tutto. Il primo giorno ha iniziato con le lezioni di italiano e questo mi dice tanto di quello che è lui, è un giocatore di alto livello. Chiaro che si deve inserire in una nuova dinamica di gioco. Chiede molto per entrare nelle nostre dinamiche”.