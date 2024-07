Il Toro ha ufficializzato l’acquisto di Alberto Paleari dal Benevento ma il portiere poteva essere granata già nel 2019

Il Toro ha da pochi giorni annunciato l’acquisto di Alberto Paleari dal Benevento. Il portiere 32enne arriva sotto la Mole per fare il vice di Milinkovic-Savic. Già nel 2019 il Torino aveva contattato Paleari e la sua squadra, che allora era il Cittadella, per portare il classe ’92 nel capoluogo piemontese. Anche in quel caso il ruolo dell’estremo difensore sarebbe stato quello di secondo portiere, infatti nella visione del club granata sarebbe stato il vice di Sirigu. In quell’occasione dopo l’addio di Ichazo il Toro aveva preferito il portiere del Cittadella anche a portieri come Viviano e Sorrentino che si erano candidati per fare da vice a Salvatore Sirigu. La trattativa per il classe 92 tuttavia fu tutto tranne che facile. Infatti il Cittadella non aveva bisogno di vendere come sostenuto anche dal ds della stessa squadra: “Il Cittadella non ha bisogno di darlo via, e io non intendo indebolire la squadra privandomi del mio portiere senza che si verifichino certi presupposti”. La trattativa presto si trasformò in una telenovela che a lungo bloccò anche Gemello che senza l’arrivo di un secondo portiere non sarebbe potuto partire in prestito.

Fallito Paleari il Toro ha preso Ujkani

Non riuscendo a chiudere la trattativa per Paleari anche per la volontà del giocatore che pur gradendo la destinazione non avrebbe gradito il minutaggio a lui destinato, i granata andarono ad acquistare Ujkani a titolo gratuito per poi cederlo sempre gratuitamente all’Empoli due stagioni più tardi. Dopo la trattativa c’era stata anche qualche schermaglia poiché il Cittadella sosteneva che i granata avessero fatto perdere tempo sia alla squadra che al portiere con un inutile tira e molla Ora però cinque anni dopo Paleari è pronto ad accettare il ruolo di secondo portiere del Torino anche se questo ovviamente lo porterà a vedere quasi tutte le partite dalla panchina.