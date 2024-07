A Pinzolo seduta mattutina per il Torino di Vanoli: scarico per chi ha giocato ieri, allenamento più intenso per gli altri

nostro inviato a Pinzolo – Un allenamento mattutino per il Torino, poi nel pomeriggio riposo: così la giornata dei granata di Vanoli, che stamattina lavoreranno tra campo e palestra dopo l’amichevole di ieri, vinta 2-1 con la Virtus Verona. A seguire gli aggiornamenti dell’allenamento.

L’allenamento mattutino a Pinzolo

11.10 Qualche gruppo di giocatori ha già lasciato il centro sportivo, si ferma in ultima battuta Paleari per foto e autografi prima di rientrare negli spogliatoi. Termina così la seduta del Torino.

10.20 Ci sono ancora tanti tifosi granata a Pinzolo, arrivati per l’amichevole di ieri: per loro tanti i giocatori che tra un momento e l’altro si fermano per gli autografi. Prima Masina, poi Sazonov e Dellavalle, foto e firme sulle maglie anche per Milinkovic-Savic.

10.05 Sul campo secondario lavora anche Ilic, seguito da vicino dallo staff di Vanoli. Lavoro personalizzato anche per Ilkhan, che dopo aver lasciato la palestra continua con gli esercizi sul campo.

Ilkhan, allenamento a PInzolo

10.01 Giri di campo per Bayeye e Karamoh

9.49 I portieri lavorano sul campo secondario: col preparatore ci sono Brezzo, Paleari e Passador.

9.45 La seduta mattutina del Torino è iniziata da pochi minuti: la squadra è divisa in vari gruppi.Parte della squadra (tra cui Dellavalle, Dembelè, Njie e Ilkhan) è in palestra.