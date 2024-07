Yann Karamoh è stato il primo marcatore stagionale, nell’amichevole vinta contro la Virtus Verona per 2-1. La missione è convincere Vanoli

Torino che si trova in ritiro a Pinzolo, in Trentino Alto-Adige. Paolo Vanoli sta lavorando con molti giocatori: alcuni sono delle certezze, altri sono giovani in prova mentre altri devono convincerlo. Yann Karamoh è uno di quelli che deve convincerlo. Il francese, classe 1998, vuole restare al Toro e la sua missione è quella di convincere Vanoli a puntare su di lui. Seck e Radonjic, trequartisti come lui, non sono nemmeno andati in ritiro e sono fuori dal progetto. Lui invece, che sembrava potesse avere mercato in Francia, sta lavorando duro. Nella giornata di ieri, è stato il migliore in campo con gol e assist.

La sua partita

Toro che nella prima amichevole, ha chiuso il primo tempo sotto di 1 gol. In campo, nei primi 45 minuti, c’erano praticamente tutti i titolari. Poi nella ripresa, Vanoli ha messo dentro i giovani più Karamoh e Bayeye (più esperti). Il numero 7 del Torino, prima ha segnato il gol del pareggio, poi ha dato a Njie il pallone per il 2-1. Ha giocato tutto il secondo tempo, in attacco nel 3-5-2, facendo coppia con lo svedese Njie. Occasione da lui sfruttata molto bene. Non si tratta di un giocatore, che come ruolo naturale gioca da prima punta o in un attacco a 2. Bensì, è più un trequartista/attaccante esterno. Ma il Toro giocherà a 2 punte e lui vuole far vedere che può rendere ed essere decisivo anche così.

Una stagione non positiva

Karamoh è arrivato al Toro nell’estate del 2022, al posto di Praet, sfumato all’ultimo. Nella stagione 2022/2023, Juric lo ha fatto rinascere. Tanto da meritarsi il rinnovo per altre 2 stagioni. Poi però, nella stagione 2023/2024 pensava di avere più spazio. Così a gennaio, è andato in prestito al Montpellier. Anche in Ligue 1 però, non ha giocato molto. Adesso è tornato a Torino e vuole tornare protagonista.