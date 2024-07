Che Adams sta per diventare un nuovo attaccante del Torino di Vanoli. Ecco come possono giocare i granata con lui in campo

Dopo l’arrivo di Saul Coco al posto di Buongiorno, c’è un altro movimento in entrata in casa Toro. Ché Adams, attaccante scozzese classe 1996, sta per diventare un nuovo giocatore del Torino. Proprio nel pomeriggio di ieri, è stato trovato l’accordo con il giocatore. Ora mancano solo gli ultimi dettagli. Ma come giocherà il Toro con lui? Il modulo non cambia e Vanoli gioca con il 3-5-2. La strada intrapresa quindi, è quella delle due punte. Si tratta di una punta centrale, ma può giocare anche come seconda punta. Quindi può giocare tranquillamente in coppia con Zapata. Adams però, a differenza del colombiano, è meno giocatore di posizione. Può legare il gioco e aiutare la squadra in costruzione, alla Sanabria in pratica. Poi, in assenza di Zapata, può anche giocare più da fermo.

L’ultimo anno al Southampton

Ché Adams arriva da svincolato. L’ultima stagione l’ha giocata al Southampton, centrando la promozione in Premier League. Rusell Martin, l’allenatore, gioca prevalentemente con il 4-3-3. Adams, con il numero 10, ha giocato sempre al centro dell’attacco, affiancato dai due esterni. In 46 partite, ha fatto 17 gol e 6 assist. All’età di 28 anni, può vantare i seguenti numeri. Championship: 156 partite (49 gol e 17 assist). Premier League: 124 partite (25 gol e 13 assist).

L’Europeo con la Scozia

La Scozia è uscita subito ai gironi ad Euro 2024, ma Adams ha preso parte alla spedizione. Per lui 3 partite da titolare su 3 giocate. La Scozia ha giocato con il 3-4-1-2. Adams ha giocato in attacco, in coppia con un altro giocatore. In 3 partite, non ha trovato il gol. Ma in generale, è stata la stessa Scozia a deludere molto. Adesso per lui si aprono le porte della Serie A. Da quando gioca a calcio, è sempre e solo stato nel Regno Unito. Adams è tutto da scoprire.