L’esterno è arrivato ieri a Pinzolo, questa mattina ha già lavorato col gruppo, prima in palestra poi in campo

nostro inviato a Pinzolo – Arrivato nella serata di ieri, subito in palestra questa mattina alle 9.30. Raoul Bellanova era atteso dai tifosi – tanti sono in attesa di una foto o di un suo autografo – ma pure da Vanoli, che nel corso del primo allenamento per l’esterno non ha di certo risparmiati il numero 19. L’ex Inter ha lavorato prima in palestra insieme ai suoi compagni, poi quando Vanoli e il suo staff hanno cominciato con gli esercizi col pallone e con le prove tattiche, Bellanova è stato da subito coinvolto.

Il metodo Vanoli: Bellanova subito coinvolto

Vanoli lo ha da subito coinvolto, come se lavorasse con lui dal primo giorno al Filadelfia. E Bellanova, pur ancora non al meglio del suo stato di forma dopo il permesso dovuto agli Europei, si è messo a disposizione, non risparmiandosi. Esercizi tattici che lo hanno coinvolto direttamente, in una mattinata in cui ha potuto anche assaggiare il metodo Vanoli. L’allenatore lavora personalmente su ogni dettaglio insieme al suo staff e le sue “urla” di incitamento non risparmiano nessuno. E a Bellanova dà tante indicazioni, in modo da far sì che possa subito entrare nei ritmi e acquisire la mentalità che il tecnico vuole trasmettere.