Prima il gol in amichevole, poi le buone prestazioni durante gli allenamenti: Njie si sta mettendo in mostra a Pinzolo

Poco meno di una settimana di lavoro per il Torino a Pinzolo, che ha permesso a Vanoli di fare già delle prime valutazioni sugli elementi della rosa. L’allenatore ex Venezia, avendo aggregato ai “grandi” molti giocatori della Primavera, ha avuto fin qui la possibilità di osservare da vicino i giovani talenti dell’Under19 granata. Chi più, chi meno, tutti hanno lasciato fin qui qualcosa di positivo, ma a emergere maggiormente tra gli allenamenti e la prima amichevole prestagionale è stato certamente Njie.

Spirito giusto

Il classe 2005 svedese, rivelatosi uno dei protagonisti nella passata stagione con la Primavera di Scurto, ha stupito lo staff di Vanoli e i tifosi che hanno assistito alle varie sedute tattiche. L’ex Forssa è partito in panchina nella sfida contro la Virtus Verona, ma ha poi contribuito alla rimonta finale grazie alla rete del definitivo 2-1. Lo sguardo non si limita però soltanto a una partita che, seppur indicativa, non ha evidenziato i veri valori della squadra. A sorprendere è stato anche il modo in cui Njie si è calato nella realtà Toro, soprattutto durante gli allenamenti. Tanto spirito e buona grinta, certamente apprezzati da Vanoli.

Futuro in dubbio

Il ritiro, inoltre, potrebbe rappresentare una sliding door importante per la stagione dello svedese. L’idea iniziale della società è chiaramente quello di girarlo in prestito tra Serie B e Serie C per permettergli di mettere minuti nelle gambe e farlo maturare; se però Njie dovesse dare continuità alle belle cose viste in questi primi giorni in Trentino, allora anche Vanoli stesso potrebbe chiedere di farlo rimanere in rosa, promuovendolo a tutti gli effetti o facendolo alternare ancora tra Under19 e Prima Squadra. Le qualità ci sono, e il Toro difficilmente vorrà privarsi di un giocatore del genere.