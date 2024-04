Pietro Pellegri non ha preso parte alla trasferta di Empoli: gli esami non portano buone notizie in quanto c’è lesione

Brutte notizie in casa Toro. Pietro Pellegri aveva saltato la partita contro l’Empoli per infortunio. Ecco l’esito degli esami, come riportato dal Torino: “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Pietro Pellegri hanno evidenziato una lesione focale del muscolo lungo adduttore sinistro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio”.