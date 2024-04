Ci sono dei ballottaggi nel Toro: in attacco Juric, al fianco di Zapata, schiererà uno tra Antonio Sanabria e David Okereke

Manca sempre meno al derby della Mole di sabato. Juric ha dei dubbi di formazione, che verranno valutati nel corso della settimana. Il dubbio principale, o meglio quello più interessante, riguarda l’attacco. Al fianco di Zapata, ci sarà solo uno tra Antonio Sanabria e David Okereke. Pellegri infatti, fermo a 0 gol in stagione, è stato fermato da un infortunio. Si tratta di un attacco, quello del Toro, che segna pochissimo a parte Zapata. Anche in generale, i centri in stagione sono pochi. Contro l’Empoli ha giocato Sanabria titolare, ma ha deluso. Il numero 9 è più avanti nelle gerarchie, ma Juric potrebbe essere tentato dalla voglia di dimostrare di Okereke. In vista della stracittadina dunque, c’è questo dubbio.

Sanabria poco incisivo

Stagione non facile quella in corso per Sanabria. Lo scorso anno aveva fatto 12 gol in Serie A, quest’anno a 7 partite dal termine è fermo a quota 5. Due di questi sono arrivati su calcio di rigore. Poco incisivo, non riesce a trovare continuità. Gli ultimi due gol, tra l’altro, sono arrivati da subentrato. In passato, nei derby, ha già colpito la Juventus con le sue reti. Spera di fare altrettanto nella 32^ giornata. Se partirà dalla panchina, può essere un’arma in più a gara in corso.

Okereke all’altezza

Okereke invece, ha dimostrato di essere all’altezza. Contro l’Udinese (soprattutto) e contro il Monza non ha per niente sfigurato da titolare. Spesso entra a gara in corso, ma deve ancora trovare la prima rete al Toro. Arrivato a gennaio in prestito dalla Cremonese, a fine anno la società dovrà decidere se riscattarlo. La sua velocità e le sue giocate proveranno ad aiutare il Torino in queste ultime partite. Il derby da titolare, in Serie A, sarebbe un occasione unica per lui. Il numero 21 lavora al Filadelfia e spera.