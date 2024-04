Quello che sta per arrivare per Buongiorno sarà un derby da assoluto protagonista, ma potrebbe essere l’ultimo

Se c’è un giocatore sotto i riflettori nel Torino, è proprio Buongiorno. Il capitano spirituale è pronto per il derby della Mole. Adorato dai tifosi e dalla città, vivrà un derby da protagonista. Potrebbe però, essere il suo ultimo derby al Toro. In estate infatti, per lui potrebbero arrivare offerte allettanti. Il giocatore è rimasto al Toro perché crede nel progetto e il suo sogno è portare la squadra in Europa, poi si vedrà. Nato a Torino, cresciuto nel Torino e tifoso del Toro, per lui il derby è qualcosa di più di una semplice partita. C’è un Europeo da conquistare con l’Italia e sabato il numero 4 farà di tutto per continuare a dimostrare quanto è cresciuto e quanto è diventato forte. La sua professionalità e il duro lavoro hanno ripagato alla grande.

Un derby da provare a vincere

Buongiorno non ha ancora vinto un derby al Toro. Il giocatore ci tiene e proverà in tutti i modi a farlo. Pronto a guidare i compagni, consapevole che non sarà facile. All’andata, nel 2-0 dello Stadium, era infortunato e non ha giocato. C’è voglia di rivalsa. Quest’anno per lui, in Serie A, 23 partite condite da 3 gol e 1 assist. Essenziale al centro della difesa a 3 del Toro, senza di lui si nota la differenza. Non è detto che sia l’ultimo derby, ma se così fosse sarebbe bello e anche meritato chiudere in bellezza.

Il duello con Bremer

Ad accendere il derby, poi, c’è anche il duello a distanza con Bremer. I due sono contro in tutti sensi. In campo giocano nella stessa posizione, ma c’è differenza. Bremer è stato scovato e cresciuto dal Toro, che gli ha fatto raggiungere un livello top in Serie A. Poi ha tradito i colori granata, passando alla Juventus. Buongiorno invece, ha sempre scelto solo il Toro, anche come scelta di vita. Buongiorno, non ha mai fatto rimpiangere Bremer al suo posto.