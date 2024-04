Ivan Ilic si è riunito ai compagni nell’ultima seduta di allenamento e ora spera in una convocazione nel Derby della Mole

Riecco Ilic. In vista del Derby della Mole, in programma sabato 13 aprile alle ore 18:00, il centrocampista è tornato ad allenarsi con i propri compagni. È passato poco più di un mese da quando il serbo aveva rimediato la lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, ma ora l’infortunio sembra essere definitivamente alle spalle. Ilic punta ufficialmente a una convocazione per il derby, anche se immaginarlo in campo dal primo minuto appare al momento difficile. Quel che è certo è che l’ex Verona sta facendo passi da gigante per esserci alla stracittadina: negli ultimi giorni, infatti, aveva svolto solo differenziato e terapie.

A centrocampo è l’unico mancino

Un recupero del serbo sarebbe tanto importante anche sotto un punto di vista tattico. Ilic infatti diventerebbe l’unico centrocampista mancino a disposizione di Juric, visto l’infortunio che ha colpito Gineitis. Ma non solo: il centrocampo granata ritroverebbe un giocatore tecnico, in grado di trovare la giocata e di essere propositivo in fase offensiva. Nelle ultime settimane l’allenatore ha mandato in campo solo destrorsi come Ricci e Linetty, tra l’altro due giocatori con caratteristiche più difensive che di attacco. E in caso di recupero il serbo potrebbe giocarsi il posto proprio con il polacco, andandosi a posizionare al fianco di Samuele Ricci. Al momento è comunque presto per trarre conclusioni: nelle prossime ore sarà possibile capire di più spiando le sedute di allenamento dei granata. Ilic e Juric sperano nel recupero.