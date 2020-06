Toro, riecco Maresca: aveva arbitrato i granata con l’Inter

I precedenti di Fabio Maresca con il Torino: i granata hanno collezionato 5 vittorie, un pareggio e due sconfitte con il fischietto di Napoli

Per la sfida contro l’Udinese, in programma domani sera alle 21.45, il Torino ritroverà di fronte a sé l’arbitro di Napoli Fabio Maresca, alla sua seconda direzione stagionale con il Toro (ha diretto i granata con l’Inter, lo scorso novembre, 3-0 per i nerazzurri). Una designazione arbitrale che già lo scorso anno con l’arbitro partenopeo aveva visto il fischietto dirigere i granata proprio con l’Inter, nella vittoria del Toro per 1-0. Era il 27 gennaio scorso e in quell’occasione qualche errore Maresca l’ha commesso, risultando a tratti confuso ma senza tuttavia influenzare in maniera negativa il match.

Maresca e il Toro nel 2018/2019

Nella stessa stagione 2018/2019, poi, il fischietto della sezione AIA di Napoli diresse anche la vittoria interna del Torino contro la Sampdoria che si arrese per 2-1. Una sfida decisamente più complicata di quella contro l’Inter nella quale il direttore di gara viene salvato solo parzialmente dall’intervento del Var. La decisione più dubbia arriva al 43′: cross di Baselli, De Silvestri devia di testa ma al centro dell’area ospite è Belotti il protagonista. Il Gallo viene vistosamente strattonato da Andersen e, mentre tutto lo stadio si aspetta il calcio di rigore, per Maresca richiamato anche dal Var ci sono gli estremi solo per una punizione. E per giunta in favore della Sampdoria. Medesima decisione presa in apertura di match quando il braccio di Murru in area non solo non viene punito da Maresca, anche in questo caso richiamato dal Var, ma il direttore di gara concede la punizione agli ospiti per un precedente fallo di Baselli.

Maresca e il Torino: i precedenti dell’arbitro di Napoli

Prima di Torino-Inter e Torino-Sampdoria, Maresca aveva diretto anche la sfida interna contro l’Empoli, a Santo Stefano, vinta dai granata con un netto 3-0. Nella stagione precedente, il campionato 2017/2018, sono invece arrivati un pareggio e una sconfitta. Il pari risale alla sfida interna contro il Milan, chiusa sull’1-1 grazie al gol di De Silvestri in risposta alla rete di Bonaventura mentre la debacle riguarda la sfida persa per 3-0 contro la Roma all’Olimpico. Un match che non ha creato particolari problemi a Maresca.

Tutto liscio anche nel primo precedente della stagione 2016/2017, quando il Torino vinse per 1-0 sul Genoa grazie ad un gol di Belotti e iniziò nel migliore dei modi la sosta natalizia. Il secondo incrocio con Maresca, invece, arrivò nella sfida interna contro il Pescara. Il 5-3 finale – segnato dalla “doppietta” di Ajeti, autore di un autogol e di un gol – non presentò particolari difficoltà.

Nel complesso, il Toro ha disputato ben 8 sfide con Maresca alla direzione e i precedenti sorridono ai granata che da queste hanno ottenuto 5 vittorie, 1 pareggio e due sconfitte.