Al Masters1000 di Monte Carlo Lorenzo Sonego ha sconfitto Auger-Aliassime e ha sfoggiato una sciarpa del Toro al termine del match

Nella settimana del Derby della Mole c’è un po’ di Torino anche a Monte Carlo. Nel Masters1000 in corso nel Principato, Lorenzo Sonego ha sconfitto nel match d’esordio Felix Auger-Aliassime per 6-4, 7-5 e al termine della partita si è lasciato andare a un’incontenibile esultanza. L’azzurro ha sfoggiato una sciarpa del Toro in direzione della folla, dedicando la vittoria ai colori granata. Un ottimo inizio per il tennista italiano, entrato nelle ultime ore a far parte del tabellone principale a causa del ritiro dello spagnolo Alcaraz.