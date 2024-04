Verso il derby Torino-Juventus: Ivan Ilic si allena ed è a disposizione, ma bisognerà capire quanti minuti ha nelle gambe

Alle porte c’è la partita più sentita per i tifosi del Toro: il derby contro la Juventus. Partita mai banale, con entrambe le squadre a caccia di punti per i loro obiettivi. Ci sono buone notizie per il Torino: Ivan Ilic c’è. Dopo aver iniziato ad allenarsi in gruppo, nell’allenamento a porte aperte di ieri pomeriggio ha dato conferme positive. Il serbo si allena ed è a disposizione, ma bisognerà capire se dall’inizio o meno. Tutto dipende dalla valutazione di Juric: quanti minuti avrà nelle gambe? Il numero 8 del Toro, in quel ruolo, insidia Linetty. Ricci infatti, in mezzo al campo, è certo del posto. Ci potrebbe quindi essere la coppia Ricci-Ilic dal primo minuto. Al momento però, Linetty oppure Tameze sono favoriti. Raro che Juric, appena un giocatore è rientrato dall’infortunio, lo faccia giocare da titolare.

La stagione e l’infortunio

Ilic si è fatto male contro la Fiorentina dopo soli 9 minuti. Si era capito subito che l’infortunio era serio, visto il movimento del ginocchio sinistro. In queste ultime 7 partite, il classe 2001 ha voglia di rivalsa. Quest’anno per lui alti e bassi: una stagione piuttosto sottotono. Inoltre Juric, a inizio stagione, aveva dovuto ridimensionarlo. La panchina gli era servita e aveva fatto bene. Subito dopo, si è ripreso ma poi a seguito dell’infortunio, tutta l’attenzione si è spostata su Gvidas Gineitis. In vista del derby, il lituano non ci sarà mentre Ilic sì. Per lui in stagione 25 partite condite da 2 gol e 2 assist.

Le parole di Juric

Prima di Empoli-Torino, Juric ha detto: “I miei rimpianti sono per gli infortuni di Schuurs, Djidji, Ilic ora Gineitis: con tutti a disposizione hai più possibilità”. In questa fase decisiva del campionato, avrebbe fatto comodo la presenza della rosa al completo. Anche quella di Ilic a centrocampo. Nonostante quest’anno non abbia brillato, le sue giocate possono fare la differenza. Il Toro per lui ha speso tanto e ci punta molto.