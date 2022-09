Pietro Pellegri questa mattina si è sottoposto a degli esami per valutare l’entità dell’infortunio patito con la Nazionale Under 21

Ivan Juric può tirare un sospiro di sollievo: gli esami strumentali a cui si è sottoposto questa mattina Pietro Pellegri hanno escluso lesioni muscolare, pur confermando la sofferenza muscolare al lungo adduttore di destra dovuto all’elongazione patita nel corso dell’amichevole tra l’Italia e l’Inghilterra Under 21. Le condizioni dell’attaccante verrano valutate giorno dopo giorno ma difficilmente potrà essere a disposizione per la partita contro il Napoli di sabato. Lo stop non dovrebbe comunque essere particolarmente lungo.