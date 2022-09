Wilfried Singo non è ancora all’altezza delle migliori prestazioni: la Nazionale può aiutarlo a rilanciarsi anche in granata

La scorsa stagione Wilfried Singo aveva impressionato tutti sfornando ottime prestazioni (specie nel girone d’andata=, segnando gol e fornendo assist, mentre nella parte finale ha avuto qualche difficoltà in più ma comunque è sempre stato fondamentale per i granata. In questo inizio di stagione invece il numero 17 dei granata non è stato in grado di ripetere le belle prestazioni fatte vedere lo scorso anno, e non è ancora riuscito a ritrovare – complice anche l’infortunio – quella forma straordinaria che gli permetteva di essere una costante spina nel fianco delle difese avversarie e allo stesso tempo determinante in difesa. La sua velocità straordinaria e le sue progressioni palla al piede sono sempre state una risorsa importante per la squadra di Juric, ma questa stagione ancora non si è visto il Singo della scorsa stagione.

Questa pausa per le nazionali può aiutare l’ivoriano a ritrovare la forma

La Serie A si è interrotta per le partite delle nazionali impegnate in questi giorni, ovviamente il numero 17 granata è stato chiamato dalla sua nazionale per giocare insieme ai suoi connazionali. Il 21enne ha queindi l’opportunità di cambiare un po’ aria e allenarsi con altri giocatori, cambiando scenario per un po’ si spera che il giocatore possa ritrovarsi, ritornando ad essere quel giocatore fisicamente devastante in grado di mettere in difficoltà difensori e attaccanti avversari e fare benissimo entrambe le fasi, difensiva e offensiva. Il giocatore tornerà insieme ai compagni in vista della difficilissima partita di campionato contro il Napoli di Spalletti. Per fare bene contro i partenopei e nel resto delle altre sfide, per poter puntare ad un posto in una qualche competizione Europea i granata hanno bisogno di essere tutti in forma strepitosa e un giocatore come Singo può fare molto comodo a Juric, soprattutto se nella migliore condizione possibile.