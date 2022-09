I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, martedì 27 settembre 2022: la sfida di sabato col Napoli e la situazione dello spogliatoio

Tuttosport

Ilkhan: “Volevo smettere”

Dalla crisi di 4 anni fa ai gesti di Juric

-“Sì, Dell’Aquila vi stupirà”

Antonelli: “Vi spiego i segreti dell’affare”

-Pellegri vede Napoli, Buongiorno fa il leader

L’attaccante non ha lesioni muscolari e potrebbe recuperare già per sabato. Il centrale: “Sudore e impegno per ripagare l’orgoglio di aver indossato la fascia”

La Gazzetta dello Sport

Toro, coppia geniale. Così Vlasic inventa e Radonjic decide

Nikola ha giocato bene anche contro la Croazia: “Sono rinato grazie ai tifosi e a Juric”