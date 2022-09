Il tridente leggero con Vlasic, Radonjic e Seck non ha convinto il tecnico e contro il Napoli si torna al 3-4-2-1 con Sanabria punta

Stop agli esperimenti, si torna all’antico: contro il Napoli, alla ripresa del campionato, Ivan Juric riproporrà il consueto 3-4-2-1 con una punta di ruolo come terminale offensivo. Con Pietro Pellegri in dubbio, la scelta ricadrà su Antonio Sanabria: il paraguaiano è apprezzato dal tecnico croato per le sue qualità tecniche, la capacità di legare il gioco e di mettersi a disposizione della squadra, ma dentro l’area di rigore avversaria gli manca quella cattiveria tipica dei bomber. Non a caso il suo bottino in questa stagione è di appena un gol in sette partite, uno score identico a quello dello scorso anno quando si era dovuto aspettare la nona di campionato per vedere la sua seconda rete, ma certamente non esaltante per colui che dovrebbe essere il terminale offensivo del gioco del Torino.

Torino: Sanabria contro Rrahmani e Kim

L’esperimento del tridente leggero visto contro il Sassuolo, quando hanno giocato in contemporanea Nikola Vlasic, Nemanja Radonjic e Demba Seck, non ha convito Juric che per questo contro il Napoli preferisce affidarsi a un attaccante di ruolo con due fantasisti alle spalle. Sanabria dovrà vedersela con Rrahmani e Kim, uno dei giocatori rivelazione di questa prima parte di stagione della formazione campana: non sarà una partita semplice per il centravanti che ha però voglia di lasciarsi alle spalle le critiche ricevute in questa prima parte di stagione e dimostrare di poter essere l’attaccante titolare del Torino anche nel futuro e non solo nel presente.