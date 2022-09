Il Napoli di Spalletti contro il Toro farà di tutto per vincere per rimanere saldamente in vetta alla classifica

Dopo aver lasciato spazio alle nazionali, la Serie A è pronta a tornare e lo farà con una giornata ricca di partite molto interessanti, tra cui Inter- Roma, Atalanta-Fiorentina, ma anche Napoli-Torino. Un match che il Toro guidato da Ivan Juric, reduce da due sconfitte consecutive, quelle contro Inter e Sassuolo, non potrà assolutamente sbagliare. E per sua sfortuna, non potrà farlo con quello che molto probabilmente rappresenta l’avversario peggiore che gli potesse capitare in un momento di difficoltà, ovvero il Napoli allenato da Luciano Spalletti che, insieme all’Atalanta, è primo in classifica e dunque, per risultati e gioco espresso, vola sulle ali dell’entusiasmo come è giusto che sia. Per di più i granata dovranno affrontare gli azzurri allo Stadio Diego Armando Maradona, dove non è mai semplice giocare e dove il clima è sempre molto caldo, ma non per questo i granata si daranno per vinti e si faranno trovare pronti a dare battaglia e per risollevare la testa dopo essere inciampati.

Napoli: 5 risultati utili nelle ultime 5 giornate di campionato

A preoccupare Rodriguez e compagni, e a certificare che il Napoli stia passando un periodo di forma veramente eccezionale, sono i risultati che i partenopei stanno collezionando. Basti pensare che nelle ultime 5 giornate di Serie A che si sono disputate la squadra di Spalletti ha rimediato 5 risultati utili, portando a casa due pareggi, contro Fiorentina e Lecce, e poi tre vittorie contro Lazio, Spezia e Milan. Dunque affrontando nella maggior parte dei casi squadre molto ostiche. Il Napoli vorrà dare ancora continuità a questi risultati e sicuramente anche contro i granata scenderanno in campo con il coltello tra i denti. Dovrà essere bravo il Toro a farsi trovare pronto e a sbagliare il meno possibile.

Napoli tanti giocatori di qualità che potrebbero fare male al Toro

Juric sa che quando dovrà scegliere i titolari per il match contro i partenopei dovrà fare scelte molto accurate. Chiunque verrà schierato da Spalletti sarà un giocatore di grande qualità. Tra l’altro, diversi giocatori attualmente al Napoli, in passato erano finiti nel mirino del Toro; Juan Jesus, Giovanni Simeone e Stanislav Lobotka, per fare qualche esempio. Ma soprattutto, i granata dovranno fare particolare attenzione a Khvicha Kvaratskhelia. Un attaccante che sembra inarrestabile e che fino ad ora rappresenta una delle sorprese più belle del maggior campionato italiano.