Saranno ben nove i granata che oggi, martedì 27 settembre, scenderanno in campo con le rispettive nazionali

Nella giornata di oggi, martedì 27 settembre, saranno ben nove i giocatori del Toro che chiamati dai rispettivi C.T. saranno impegnati con le loro nazionali. I primi a scendere in campo saranno Demba Seck, che con il suo Senegal affronterà in amichevole l’Iran e Wilfred Singo, che con il Costa d’Avorio sfiderà la Guinea sempre in amichevole. Poi toccherà ai tre match di Nations League (tutti in programma alle ore 20:45) e ci sarà l’Albania di Etrit Berisha che si troverà contro l’Islanda, la Serbia di Vanja Milinkovic-Savic, Sasa Lukic e Nemanja Radonjic che affronterà la Norvegia e poi lo scontro tra Ricardo Rodriguez e David Zima nel match Svizzera-Repubblica Ceca. Infine, a chiudere gli impegni dei granata in nazionale nella giornata di oggi, l’amichevole dove Ola Aina con la sua Nigeria giocherà contro l’Algeria, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.