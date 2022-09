Brekalo dopo aver provato a tornare al Toro è rimasto al Wolfsburg, club nel quale sta facendo molta fatica a trovare spazio

Se si torna al passato e si rivolge lo sguardo all’ultima sessione di calciomercato estiva il Toro, tolto Demba Seck, ha dovuto cambiare quasi del tutto la batteria dei trequartisti e tra quelli che hanno lasciato il club granata c’è Josip Brekalo. Il giocatore classe 1998 all’inizio sembrava voler rimanere all’ombra della Mole, ma poi ha deciso di voler lasciare il club granata che era pronto a sedersi a un tavolo con il Wolfsburg per trattare la permanenza del trequartista croato. Ma, una volta conosciuta la volontà di Brekalo ha lasciato stare. Dopo essere tornato alla corte del club tedesco, Brekalo si è pentito della scelta fatta e come svelato dal responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati nel corso di una conferenza stampa, ha cercato di tornare a lavorare con Ivan Juric. Il Toro però non riteneva fosse giusto riprenderlo e così Brekalo è rimasto al Wolfsburg, dove non se la sta passando bene. Molto probabilmente sta ancora rimpiangendo la scelta di aver voluto lasciare il Toro, dove tra l’altro a livello di prestazioni in campo ha fatto bene.

Brekalo: in questa stagione solamente 3 presenze da titolare

Brekalo fino ad oggi, con addosso la maglia del Wolfsburg, tra Bundesliga e Coppa di Germania ha collezionato 6 presenze, di cui solamente tre da titolare, e ha confezionato 2 assist di cui uno in campionato e uno in coppa. Troppo poco per potersi guadagnare la permanenza nel giro della nazionale croata e ora Brekalo si ritrova in un momento complicato dove sta faticando molto nel farsi spazio con la squadra biancoverde che è penultima in classifica. E a Brekalo farà ancora più rabbia vedere che il Toro invece, a parte le ultime due giornate di campionato dove ha raccolto due sconfitte, sta facendo bene e si trova nella parte sinistra della classifica di Serie A.