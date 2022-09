Anche quest’anno il Toro ha iniziato la stagione con quattro portieri in squadra: Milinkovic-Savic, Berisha, Gemello e Fiorenza

Se le squadre sono solite a iniziare la stagione con 3 portieri il Toro, che comunque non è l’unico caso, sotto questo aspetto va controcorrente. Infatti, con il calciomercato che si è concluso da diverse settimane, il club granata si ritrova con quattro portieri in squadra e sono Vanja Milinkovic-Savic, che è il primo portiere e che ha iniziato in maniera positiva la stagione 2022/23, Etrit Berisha, secondo portiere, che durante gli allenamenti cercherà di scalare le gerarchie e proverà a mettere pressione al collega serbo. Infine, ci sono i giovani Luca Gemello, che durante la sessione di calciomercato di gennaio potrebbe lasciare il Toro per andare a giocare con continuità e migliorare ulteriormente, e poi c’è Matteo Fiorenza, portiere classe 2003, che sta vivendo il suo primo anno nel giro della Prima squadra e che sicuramente sta affrontando questa nuova esperienza con tanto entusiasmo, voglia di imparare e di farsi spazio tra i grandi. I granata in realtà avrebbero potuto iniziare questa stagione solo con tre portieri ma, come svelato dal responsabile dell’area tecnica del Toro nel corso di una conferenza stampa, non sono arrivate richieste per Gemello da parte di club che si trovano in Serie B.

Torino: terzo anno che in rosa ci sono quattro portieri

Questo è il terzo anno di seguito che i granata si ritrovano ad avere quattro portieri in rosa. Due anni fa i granata avevano iniziato il campionato con Salvatore Sirigu, Milinkovic-Savic, Antonio Rosati e Samir Ujkani. Con Rosati che poi a gennaio lasciò il club granata per trasferirsi al Fiorentina. Mentre lo scorso anno il Toro aveva Milinkovic-Savic, Berisha, Gemello e Razvan Sava che poi nella scorsa sessione di calciomercato invernale fu venduto al Cluj. Vedremo se anche questa volta i granata a gennaio faranno partire uno dei quattro portieri.