Da quando è in granata mai Juric ha battuto una grande. Sconfitte di misura o pareggi, però il successo non è ancora arrivato

Ci ha provato il Toro di Juric e spesso si è avvicinato, perdendo spesso l’occasione di battere una big pur giocandosela la pari. Già successo quest’anno: il pareggio contro la Lazio al Grande Torino, poi quella sconfitta a San Siro per 1-0 nel finale, dopo una gara giocata all’altezza e più che alla pari. E possiamo anche considerare l’Atalanta: a Bergamo una sconfitta condizionata da due pesanti errori granata valsi altrettanti rigori concessi alla squadra di Gasperini. Da quando è in granata Juric non è più riuscito a battere una big: non lo ha fatto lo scorso anno con la Juve – pur sperandoci in quella sfida dello Stadium – non lo ha fatto con le milanesi, né con il Napoli o con le due romane.

Il 3-0 con la Roma solo un episodio (di fine stagione)

Spesso sconfitte di misura. Col Napoli, avversario di sabato alla ripresa dopo la pausa, il Toro di Juric una stagione fa ha raccolto un ko di 1-0 sia in casa che in trasferta. Anche con la Roma all’Olimpico era maturato un 1-0 per i giallorossi, prima del 3-0 in quell’ultima gara stagionale, con i calciatori con la testa in vacanza. 1-0 con Juve, Inter e Milan nel girone d’andata, tre pareggi con le stesse al ritorno. Mai sconfitte nette – escludiamo quella già citata con la Roma da questo ragionamento – o prestazioni disastrose, però è sempre mancato quel qualcosa in più in grado di permettere al Toro di fare un passo in più. Juric ha parlato di mancanza d’esperienza: più che quella dei giocatori mai come in questo momento servirà la sua.