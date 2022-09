L’estremo difensore del Torino non si fa superare dal classe 2000, uno degli attaccanti più forti d’Europa: in campo anche Lukic e Radonjic

Nell’ultima sfida della Serbia in Nations League prima del ritorno al Filadelfia, Juric avrà potuto osservare i “suoi” tre calciatori nel match contro la Norvegia. Titolarissimo ormai Milinkovic-Savic anche con la sua Nazionale: il portiere del Toro ha detto no a uno degli attaccanti più in forma d’Europa, il norvegese Haaland, che con la sua Norvegia si è arreso 2-0 alla Serbia. L’estremo difensore ha giocato tutti i 90 minuti esattamente come Lukic, mentre Radonjic è entrato nel secondo tempo andando a sostituire lo juventino Kostic, autore dell’assist in occasione del gol di Vlahovic (Mitrovic l’altro marcatore).