Marko Pjaca è costretto a fermarsi per un problema al ginocchio: i tempi di recupero sono da valutare ma si teme un lungo stop

Domenica, a Udine, Marko Pjaca non ci sarà. Resta da capire quante altre partite dovrà saltare il numero 11 che, a causa di un nuovo problema al ginocchio, è stato costretto a fermarsi: secondo quanto appreso da Toro.it, l’infortunio sarebbe ancora in fase di valutazione da parte dello staff medico (dal Torino non è finora arrivata nessuna comunicazione ufficiale a riguardo). Il timore è che, nonostante non dovrebbe trattarsi di un problema al legamento crociato, l’attaccante croato sia costretto a un lungo stop.

Infortunio Pjaca: per il Torino una grave perdita

Per il Torino quella di Pjaca è una grave perdita. Il bilancio della prima parte della sua stagione è positivo: 16 presenze arricchite da 3 gol, tutti pesanti per il risultato finale, ma anche tante buone prestazioni. Anche quando non è stato impiegato nella formazione titolare ha saputo farsi trovare pronto subentrando a gara in corso: ecco perché Ivan Juric spera di poterlo riavere a disposizione il prima possibile e che la sua stagione non sia già conclusa.