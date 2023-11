Samuele Ricci, centrocampista del Torino, si è infortunato contro il Sassuolo: ecco quante e quali partite salta il numero 28

Non è iniziata al meglio la stagione 2023/2024 per Samuele Ricci. Il giocatore, al centro delle voci estive di mercato, ci ha messo un po’ per recuperare la sua forma migliore. Proprio adesso, sul più bello, dove poteva esserci la svolta arriva un infortunio. Infatti il numero 28 era schierato titolare contro il Sassuolo, ma dopo soli 9 minuti di gioco ha dovuto lasciare posto a Vlasic, causa infortunio. L’esito degli esami non è stato dei migliori per lui: c’è infatti una lesione distrattiva. La prognosi è di circa 30/40 giorni di stop. Di seguito quante e quali partite salta il giocatore.

Lo stop di Ricci

Partendo dalla versione più ottimistica, quella dei 30 giorni, Ricci salterebbe 3 partite. Non ci sarebbe per Monza-Torino, Bologna-Torino e Torino-Atalanta, per rientrare poi contro il Frosinone in trasferta, domenica 10 dicembre alle ore 12:30. Invece, se i tempi di recupero si dovessero allungare, salterebbe anche la partita in Ciociaria, tornando contro l’Empoli (in casa, 16 dicembre alle ore 20:45) oppure contro l’Udinese (in casa, 23 dicembre alle ore 15:00). L’ultima partita dell’anno è poi quella contro la Fiorentina, in trasferta il 29 dicembre alle ore 18:30. In ogni caso, rientrerà prima della fine del 2023.