La partita di Perr Schuurs è durata appena 20 minuti, il difensore olandese è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio

Venti minuti: è quanto è durata la partita contro la Sampdoria di Perr Schuurs. Il difensore olandese è stato infatti costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio alla spalla patito dopo aver subito un fallo da Amione (ammonito nell’occasione). Il numero 3 granata è stato subito soccorso dallo staff medico granata ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca e a lasciare il suo posto in campo ad Alessandro Buongiorno. Il difensore, secondo quanto riportato da Sky, ha poi lasciato lo stadio a fine primo tempo per recarsi in ospedale per dei controlli.