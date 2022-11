Demba Seck sperava in una convocazione per il Qatar, ma il ct del Senegal, Aliou Cisse, ha fatto altre scelte

Anche Demba Seck dovrà guardare il Mondiale in Qatar dal divano di casa. Niente convocazione per l’attaccante del Torino, nonostante negli ultimi tempi fosse entrato a far parte del giro della nazionale del Senegal: il ct Aliou Cisse ha quest’oggi diramato la lista dei convocati per la Coppa del Mondo, tra i 26 nomi dei calciatori convocati non compare però quello del numero 23 granata (tra i portiere c’è invece Alfred Gomis, ex Torino che da diversi anni ormai difende la porta del Rennes in Francia).

Senegal, i convocati per il Mondiale

Portieri: Edouard Mendy, Alfred Gomis, Seny Dieng.

Difensori: B. Sarr, Saliou Ciss, Kalidou Koulibaly, Pape Abou Cisse, Abdou Diallo, Ibrahima Mbaye, Abdoulaye Seck, Fode Ballo-Toure, Kouyate.

Centrocampisti: Pape Matar Sarr, Pape Gueye, Nampalys Mendy, Idrissa Gueye, Moustapha Name, Iliman Ndiaye, Joseph Lopy.

Attaccanti: Sadio Mane, Ismalia Sarr, Bamba Dieng, Keita Balde, Habib Diallo, Boulaye Dia, Famara Diedhiou, Mame Thiam.