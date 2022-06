Mergim Vojvoda non è partito con i compagni di nazionale per Cipro ma è tornato a Torino a causa di un problema alla caviglia

A causa di un problema alla caviglia patito contro il Verona, Mergim Vojvoda era stato costretto a saltare l’ultimo impegno di campionato del Torino, quello casalingo contro la Roma. L’infortunio all’articolazione non è ancora passato, tanto che il terzino è stato ora costretto a lasciare il ritiro della propria nazionale e non è partito con i compagni per Cipro, dove questo pomeriggio il Kosovo sarà impegnato nel match valido per la Nations League. Vojvoda è ora tornato a Torino e su Instagram ha comunque espresso il proprio sostegno ai compagni di nazionale.