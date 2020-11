Inter-Torino: dove vederla in tv e streaming - Toro.it

La partita dell’8^ giornata di Serie A 20/21 tra Inter e Torino è in programma domenica alle 15: ecco come vederla in tv e in streaming

Dopo la sosta per le Nazionali, Inter e Torino saranno di fronte domenica 22 novembre 2020 alle ore 15, nella partita valevole per l’8^ giornata del campionato di Serie A. A San Siro, non ci sarà il pubblico. Ma la gara sarà visibile in tv e in streaming. Dove? Su DAZN, la piattaforma che trasmette tre partite della massima serie italiana per ciascuna giornata. Il contenuto sarà accessibile tramite l’app o su DAZN1, il canale del bouquet Sky acquistabile tramite un apposito abbonamento.

Dove vedere le partite di Serie A

Il servizio del gruppo Perform trasmetterà anche l’anticipo Juventus-Cagliari e la partita delle 12.30 tra Fiorentina e Benevento. Tutte le altre partite della giornata di Serie A 2020/2021 saranno visibili su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now TV.