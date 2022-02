Contro l’Udinese nemmeno l’infortunio di Buongiorno ha consentito ad Izzo di ottenere una chance

Essendo squalificato Bremer, Juric ha dovuto cercare un’alternativa in difesa, Buongiorno non era al 100% ma nonostante ciò Juric ha preferito mandare in campo il numero 99 acciaccato piuttosto che Armando Izzo. Durante tutta la stagione il numero 5 dei granata non è stato quasi preso in considerazione dal tecnico croato, appena 5 presenze per il difensore italiano che non ha avuto molte chances per dimostrare il suo valore in questa stagione. Durante la finestra di mercato invernale Izzo era vicinissimo alla cessione (le destinazioni possibili erano Cagliari o Salernitana), tuttavia il mancato arrivo di Gatti in maglia granata (il difensore infatti ha preferito la Juventus quando ormai la trattativa era quasi conclusa) ha bloccato la cessione del difensore centrale. La mancata cessione però non ha portato ad un aumento del minutaggio infatti nella gara alla Dacia Arena non solo ad Armando Izzo è stato preferito un Buongiorno non al massimo della condizione fisica, ma anche quando quest’ultimo è stato costretto ad uscire per problemi fisici invece che far entrare il 29enne campano, si è preferito optare per l’ingresso di Pobega e l’arretramento di Lukic come terzo della difesa.

Izzo via dal Toro in estate?

Evidente quindi il fatto che Izzo non venga nemmeno preso in considerazione dal tecnico granata, e sembra ovvia una cessione in estate, magari a una delle squadre che lo avevano cercato a gennaio. Comunque si fa sempre più improbabile un futuro in maglia granata per il 29enne. Il valore di mercato del numero 5 di Juric è di circa 5 milioni di euro e non essendo il suo contratto in scadenza prima del 2024 il club torinese dovrebbe riuscire ad incassare qualcosa dalla cessione del difensore campano. Il Torino con la cessione di Armando Izzo potrebbe anche risparmiare sullo stipendio, visto che il difensore ha uno degli stipendi più alti dei granata (1.7 milioni a stagione).