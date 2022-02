Da oggi il Gallo potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo dopo l’infortunio del 28 novembre scorso

Potrebbe arrivare la svolta della stagione per Andrea Belotti che in questa stagione ha saltato diverse partite per infortunio, e che nelle poche partite giocate non è riuscito ad incidere come nelle scorse annate. Solo due gol e un assist in dieci presenze per la punta italiana. Durante le sue assenze, delle quali l’ultima è la più lunga, Sanabria ha utilizzato bene il tempo a disposizione, infatti con i suoi 5 gol e 1 assist ha confermato la sua titolarità, in assenza del capitano, a discapito di Simone Zaza. Con il ritorno di Andrea Belotti, le cose potrebbero cambiare, anche se ci vorrà tempo prima che il Gallo ritrovi la vecchia forma, tuttavia un bomber con un grande senso del gol e una grande freddezza potrebbe essere il tassello mancante al Toro di Juric. Infatti i granata, se fino ad oggi hanno avuto ottimi risultati in fase difensiva, possono ancora migliorare in fase offensiva (tante le occasioni sprecate). Sanabria partirà sicuramente in vantaggio nelle gerarchie di Juric, tuttavia non è impensabile che il Gallo possa riprendere il posto di titolare nel Torino a suon di gol.

Belotti: da quando non gioca

Il 28 novembre dello scorso anno, nella partita di andata contro la Roma, il numero 9 del Torino ha subito una lesione di secondo grado alla coscia destra. Questo infortunio lo ha tenuto lontano dal campo per ben 8 partite di campionato, ma questa settimana potrebbe cambiare la sua stagione, e chissà, forse anche la sua decisione sul suo futuro, nonostante il presidente Cairo abbia sempre mostrato pessimismo su una eventuale firma sul rinnovo.