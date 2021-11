Il capitano del Torino, Andrea Belotti, si ferma per un problema muscolare dopo uno scatto: esce senza appoggiare il piede

Una tegola per il Torino, oltretutto un paio di minuti dopo un triplo cambio che ha costretto Juric a correre subito ai ripari: Belotti si è infortunato durante Roma-Torino, lasciando il campo al 35′ del secondo tempo. Probabile guaio muscolare per il Gallo che su uno scatto si è fermato ed è rotolato a terra, rendendosi subito conto della situazione. Prima di lasciare il terreno di gioco, l’attaccante si è toccato la coscia destra, poi si è appoggiato allo staff non appoggiando il piede destro durante l’uscita dal campo.