Vojvoda dopo essere sceso in campo contro l’Udinese e la Roma scalda i motori per cercare di avere una chance anche contro l’Empoli

Mergim Vojvoda piano piano si sta prendendo il Toro. Il difensore kosovaro, dopo essere sceso in campo a sorpresa contro l’Udinese a sinistra facendo così rifiatare Wilfred Singo, ha trovato spazio dal primo minuto anche nel match contro la Roma. Adesso il numero 27 granata ha in testa solo la partita contro l’Empoli, match nel quale cercherà di centrare la terza presenza di fila. Traguardo che, oltre a confermare la stima di Ivan Juric nei suoi confronti, potrebbe dare al difensore kosovaro una motivazione ulteriore a fare bene. I granata non potranno fallire la partita contro la squadra guidata da Aurelio Andreazzoli, anche perché il giorno dopo sarà il 115° compleanno del Toro e la società vorrà festeggiarlo nel migliore dei modi. Quindi, se Vojvoda dovesse scendere in campo contro la squadra toscana non potrà sbagliare la partita. Tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino Vojvoda cercherà di rimediare una prestazione positiva come già accaduto contro l’Udinese.

Vojvoda: la presentazione contro la Roma e quel post sui social

Vojovda, dopo essere riuscito a fare bene contro la squadra del tecnico Luca Gotti, non è stato in grado di ripetersi sul complicato campo della Roma. Contro i giallorossi Vojovoda è andato in difficoltà quando la palla si aggirava dalle sue parti. Poi meglio nella ripresa, anche se non è riuscito a incidere o a creare pericoli. Dopo la partita contro la Roma, Vojvoda è stato uno dei pochi che ha voluto esprimere la voglia di rialzarsi sui social. Infatti il numero 27 del Toro su Instagram ha postato una foto dove lo si vede lottare contro Rick Karsdorp e come commento ha scritto: “I momenti duri rendono gli uomini forti”. Un messaggio che vuole spronare il Toro a fare meglio. Vojovda in questo momento vuole centrare la terza presenza consecutiva. L’Empoli è una squadra difficile da battere. Arriva inoltre dalla vittoria nel derby toscano contro la Fiorentina. Questo il Toro lo sa per questo servirà massima attenzione.