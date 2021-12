Per il Gallo è una stagione importantissima: non firmando il rinnovo ha la necessità di tornare e convincere per strappare un accordo a giugno

Il terzo infortunio della stagione è quello che lo terrà fuori più a lungo. Aveva impiegato 50 giorni a tornare dopo il problema di Firenze, lo rivedremo tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio in questo caso, quando guarita la lesione potrà riprendere a lavorare con la squadra. Non è una buona notizia per il Torino, questo lo si è sottolineato più volte, ma nemmeno per il Gallo lo è, nemmeno per il suo futuro. Il capitano granata ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ha per ora rifiutato di firmare il rinnovo scegliendo di giocarsi le sue carte, tra club e Nazionale, in questa stagione prima di scegliere cosa fare. Dal rendimento col Torino (e da quello con l’Italia di Mancini) passano anche le possibilità per Belotti di strappare un contratto importante, non l’ultimo in assoluto ma evidentemente l’ultimo importante.

Belotti: più guai che gioie

Il Gallo ha calcolato ogni rischio, non accettando la proposta di Urbano Cairo, non potendo però calcolare allo stesso tempo gli imprevisti. O forse mettendoli anche in conto, però sperando di evitare più stop prolungati. Il prossimo 20 dicembre spegnerà 28 candeline e il desiderio sarà certamente quello di poter guarire da questa lesione al più presto, tornare ad essere il Gallo – con l’Udinese non aveva segnato ma aveva dato l’impressione di essere sulla strada giusta – e portare così in porto una stagione che finora gli ha regalato più guai che gioie.

Tre infortuni: Belotti tornerà a febbraio

La sostituzione forzata in Coppa Italia, il rientro in casa contro l’Atalanta (e il gol che aveva rimesso tutto in parità, prima del sorpasso nel recupero), il nuovo infortunio a Firenze e la rinuncia alla Nazionale, oltre che a a quasi due mesi di partite. Il terzo Belotti di questa annata non potrà permettersi grandi errori, non più: la rincorsa è partita ma sul campo non tornerà prima di febbraio.