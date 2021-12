In occasione di Torino-Empoli i calciatori granata indosseranno una speciale maglia creata in occasione del compleanno del club

Una maglia speciale, celebrativa, per i 115 anni di storia, che cadranno venerdì 3 dicembre. Nel corso della partita contro l’Empoli il Torino indosserà una divisa diversa dalle solite, realizzata proprio per l’occasione. Sul retro la scritta “Foot ball Club Torino”, sul petto la data di nascita del club, il 3 dicembre 1906. E poi il ritorno del colletto sia per la maglia del portiere che per quella degli altri giocatori.